موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري العام المصري والقنوات الناقله لها 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من اجل مواجهة نادي فاركو الذي يقدم مستوي مميز في الموسم الكروي الجاري وذلك في إطار الجولة الثامنة والاخيرة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم، حيث سوف تحسم من خلال تلك الجولة الفائز بلقب الدوري العام المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وقد اختتم المارد الاحمر تحت قيادة المدرب المصري عماد النحاس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، كافة استعدادات الفريق من اجل المواجهة القوية أمام فاركو في الجولة الثامنة من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة ويحتاج الي الفوز او التعادل من أجل إعلان فوزه بشكل رسمي بلقب الدوري العام المصري لكرة القدم في ظل الصراع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري

وينطلق لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أمام النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو من العام الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والمملكة العربية السعودية على أرضية ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد كبير من جمهور المارد الاحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وقد إعلنت شبكة قنوات اون سبورت الرياضية المصرية، عن نقل مواجهة الأهلي وفاركو في الجولة 8 من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم عبر قناة اون سبورت الأولي.