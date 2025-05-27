بكل سهولة.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة وبطعم لا يقاوم

تُعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية المحببة التي لا يخلو منها بيت عربي، خاصة في المناسبات والعزائم وأيام رمضان، وتتميز بطعمها الغني وقوامها الطري ومكوناتها البسيطة التي تتوفر في كل منزل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة في المنزل بشكل ناجح مثل المحلات من حيث الطراوة والطعم الحلو المتوازن، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل خطوة بخطوة بمكونات دقيقة ونصائح تضمن لك أفضل نتيجة من أول تجربة.
طريقة عمل البسبوسة في المنزل
المكونات الأساسية لتحضير البسبوسة في البيت:
- 2 كوب سميد (دقيق بسبوسة خشن)
- 1 كوب زبادي
- نصف كوب سكر
- نصف كوب سمنة سايحة
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة فانيليا
- ربع كوب جوز هند (اختياري)
مكونات الشربات (القطر)
لتحضير الشربات (القطر) الذي يُضاف للبسبوسة بعد خروجها من الفرن:
- 1 كوب سكر
- نصف كوب ماء
- رشة فانيليا أو قطرات ليمون
- ملعقة صغيرة سمنة (اختياري للطراوة)
طريقة تحضير شربات البسبوسة في البيت
يمكن تحضير شربات البسبوسة في البيت من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في قدر على النار ضعي السكر والماء واتركيهم حتى الغليان.
- بعد الغليان أضيفي الفانيليا أو عصير الليمون.
- اتركيه لمدة 7 دقائق على نار هادئة، ثم أضيفي ملعقة السمنة (اختياري).
- ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تمامًا قبل سكبه على البسبوسة.
طريقة عمل البسبوسة في المنزل خطوة بخطوة
كما يمكن إعداد البسبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:
- في وعاء كبير اخلطي السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر.
- أضيفي السمنة السايحة والزبادي والفانيليا وقلبي حتى تتجانس المكونات.
- ادهني صينية بالسمنة وصبي الخليط ووزعيه بالتساوي.
- يمكنك تزيين الوجه بحبات لوز أو مكسرات حسب الرغبة.
- ادخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بمجرد خروجها من الفرن اسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة.
- اتركيها تبرد تمامًا ثم قطعيها قدميها.