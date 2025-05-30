لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة كيدز 2025 على الأقمار الصناعية لأحلى أغاني الأطفال طول اليوم

تعد قناة وناسة كيدز واحدة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجمع بين المرح والفائدة، تسعى القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الأخلاقية والاجتماعية من خلال برامجها المتنوعة والأغاني الهادفة.

تردد قناة وناسة كيدز 2025 على الأقمار الصناعية

لضمان استقبال قناة وناسة كيدز بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أبرز أغاني قناة وناسة كيدز

تتميز قناة وناسة كيدز بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والسلوكيات الإيجابية بطريقة ممتعة، من بين الأغاني الشهيرة على القناة:

لولو صارت شرطية

ماما تحبني

يا لو يا لو في نونو

لولو بتساعد ماما

يلا مع لولو

كيف تمشي الحيوانات يا لولو

أنا لولو المرتبة

يلا نلعب

ميدا ضرب لولو

لولو حلوة وشيك

كما يمكن متابعة هذه الأغاني وغيرها عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

مميزات قناة وناسة كيدز

هناك الكثير من المميزات في قناة وناسه والتي تجعلها مختلفة عن غيرها، ومن تلك المميزات: