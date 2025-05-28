رابـط رسمي شغال :: نتائج السادس الابتدائي دور اول العراق 2025 الدور الأول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب تم إطلاق رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور اول العراق 2025 والتي لم يتم ظهورها حتى الآن، حيث أكدت بعض المصادر أن أعمال التصحيح والمراجعة لم يتم الانتهاء منها حالياً، وتعد هذه المرحلة واحدة من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية فمن خلالها يتأهل إلى المرحلة المتوسطة.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور اول العراق 2025

طرحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور اول العراق 2025 عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم أو عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى منصة نتائجنا الرقمية أو التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائجنا

اختيار خانة النتائج الامتحانية من القائمة الرئيسية.

تحديد المرحلة التعليمية (الابتدائية).

اختيار الصف الدراسي (السادس).

تحديد السنة الدراسية (2024-2025).

اختيار الفصل الدراسي (الثاني).

تدوين الرقم الامتحاني أو الرقم التسلسلي بشكل صحيح.

اختيار المحافظة التي يتبع الطالب لها.

الضغط على خيار عرض النتيجة ثم الانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة بالكامل وتكون متضمنة بيان الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2025

كشفت الجهات المختصة موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي بعموم المحافظات والتي من المحدد ظهورها خلال الأيام المقبلة حيث سيتم رفعها على الموقع الرسمي التابع للوزارة بعد اعتمادها بشكل رسمي من قِبل المسؤولين، وناشدت الوزارة رؤساء الكنترول بضرورة الإنتهاء من ذلك خلال المدة المحددة.