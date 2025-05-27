موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة حاسمة أمام سيراميكا كليوباترا مساء غداً الأربعاء 28 مايو 2025 ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، تقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

تعد هذه المواجهة مصيرية لكلا الفريقين، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب ويسعى للفوز بالمباراة مع أمل تعثر الأهلي أمام فاركو ليتمكن من التتويج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه، أما سيراميكا كليوباترا يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة الأخيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه في ختام الموسم.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

خط الهجوم: رمضان صبحي، صديق أوجولا، فيستون ماييلي

التشكيل المتوقع لنادي سيراميكا كليوباترا