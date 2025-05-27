فور ظهورها.. نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية 2025 عبر الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

تتزايد عمليات البحث يوميًا حول نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وبدء العد التنازلي لإعلان النتائج، يعيش أولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء العراق حالة من الترقب والقلق، في انتظار معرفة نتائجهم لهذا العام الدراسي الحاسم.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية

أتاحت وزارة التربية العراقية نظامًا إلكترونيًا متطورًا يُسهل عملية الحصول على النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدارس. ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختيار قسم “نتائج الصف السادس الابتدائي”.

تحديد الدور (يُفضل اختيار الدور الأول).

إدخال البيانات المطلوبة بدقة:( الرقم الامتحاني، الاسم الرباعي للطالب، اسم المحافظة).

الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة فور رفعها.

متى تعلن نتائج السادس ابتدائي 2025؟

أنهى ما يزيد عن مليون طالب وطالبة في العراق امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، وتعمل الوزارة حاليًا على مراحل إعلان النتائج والتي تشمل التصحيح والمراجعة والتدقيق، قبل اعتمادها رسميًا ورفعها عبر منصات المديريات التعليمية.

في تصريحات رسمية، أكدت وزارة التربية أن الإعلان سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد موعد دقيق حتى الآن، وشددت على أن أي معلومات غير صادرة من موقع الوزارة الرسمي لا يُعتد بها، مطالبة الطلاب بتجاهل الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

دقة وعدالة في إعلان النتائج

تحرص وزارة التربية العراقية على أن تمر نتائج السادس الابتدائي بعملية مراجعة دقيقة، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة لجميع الطلبة، كما أوضحت أن النظام الإلكتروني الجديد يهدف لتوفير الوقت والجهد، وتمكين الطلاب من معرفة نتائجهم عبر الإنترنت دون الحاجة للانتظار أو الحضور الفعلي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية 2025 عبر موقع نتائجنا

مع اقتراب إعلان نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية 2025، يُعد موقع نتائجنا الرسمي واحدًا من أبرز المنصات التي توفر إمكانية الوصول للنتائج بسهولة، للاستعلام بشكل دقيق، يمكن اتباع الخطوات التالية: