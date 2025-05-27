كيف افتح حساب بنك الخرطوم؟ .. رابط و خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين وتفعيله فوريًا

ترتفع مؤشرات البحث عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم من جميع الدول، وذلك بعد إعلان بنك الخرطوم الذي يعد من أشهر البنوك والجهات المصرفية في السودان تفعيل خدمة فتح حساب بنكي من اي دولة اون لاين بدون شروط تعجيزية، حيث تعد تلك الخدمة من الخدمات المتميزة التي تمكن حاملى الجنسية السودانية من امتلاك حساب بنكي في اي وقت وإدارة الأموال بدون زيارة الفرع.

فتح حساب بنك الخرطوم

بخطوات بسيطة يتمكن حاملى الجنسية السودانية من فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أي أن كان نوع الحساب سواء استثماري أو حساب توفير أو ادخار، حيث يتم تفعيل الحساب بسلاسة تام فور التحقق من استيفاء الشروط كاملة، ومن خلال التالي نوضح الخطوات المطلوبة:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم الرئيسي. تحديد لغة عرض محتوى المنصة من اعلى يمين الصفحة. النقر على تسجيل مستخدم جديد. تعبئة استمارة التسجيل وإدخال البيانات الشخصية بدقة. ارسال صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية أو جواز السفر. ارفاق صورة من شهادة الميلاد للتحقق من تجاوز سنة الثامنة عشر عام. ارفاق ما يثبت الاقامة الحالية. إدخال البريد الالكتروني الشخصي. ايداع عشرة آلاف جنيه سوداني في الحساب وتخصم منها رسوم فتح الحساب. الموافقة على شروط فتح حساب من خلال وضع علامة صح.

مزايا تطبيق بنك الخرطوم

فيما يلي نكشف عن أبرز المزايا التي يحصل عليها عملاء بنك الخرطوم: