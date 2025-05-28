استخرج حالا.. نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2025 بالاسم ورقم الجلوس مباشر من موقع وزارة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2025 بجميع المحافظات، والتي من المقرر ظهورها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن فمن المتوقع أن تستغرق هذه العملية نحو 10 أيام لــــ15 يوم، وفور الإنتهاء من ذلك سيتم نشرها كاملة على الموقع الرسمي التابع للوزارة.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2025

من منطلق التطور التكنولوجي الذي يشهده الوطن والذي تعتمده الوزارات حالياً تم إطلاق رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2025 من خلالها، وفيما يلي إليك التفاصيل:

زيارة بوابة التعليم الأساسي التابعة إلى وزارة التربية والتعليم.

اختيار المرحلة التعليمية (الإعدادية).

تحديد الصف الدراسي (الثاني).

اختيار السنة الدراسية (2024-2025).

تحديد الفصل الدراسي (الثاني).

ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على خيار عرض النتيجة ثم الانتظار قليلاً حتى ظهور جميع النتائج بالكامل متضمنة بيان الدرجات.

يمكن الاحتفاظ بالنتيجة من خلال الضغط على خانة طباعة.

موعد عرض نتائج الصف الثاني الاعدادي 2025

انطلقت امتحانات الصف الثاني الاعدادي في يوم 22 مايو الجاري واستمرت حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 بجميع محافظات الجمهورية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التصحيح والمراجعة التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وبحسب ما جاء فإنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل الرسمي خلال الأسبوع القادم قبل حلول عيد الأضحى المبارك والذي لم يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، والجدير بالذكر أنه سيتم نشر جميع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي بعد اعتمادها.