رسمياً.. برشلونة يُعلن تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال حتى 30 يونيو 2031 في خطوة تؤكد التزام النادي بمشروعه الرياضي المستقبلي وتعكس الثقة الكبيرة في موهبة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

تجديد عقد لامين يامال

تم توقيع العقد الجديد في مقر النادي بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا والنائب الأول للرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا “ديكو“ بالإضافة إلى ممثلين عن اللاعب، حيث يتضمن العقد الجديد راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو، مع حوافز قد ترفع المبلغ إلى 20 مليون يورو مما يجعله من بين أعلى الرواتب في الفريق.

إنجازات لامين يامال

منذ انضمامه إلى الفريق الأول في أبريل 2023 شارك يامال في 106 مباريات وسجل 25 هدفًا مساهماً بشكل كبير في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية في موسم 2024/2025.

على الصعيد الدولي، أصبح يامال أصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني الأول وساهم في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

أهمية التجديد للنادي

يعتبر تجديد عقد يامال خطوة استراتيجية من برشلونة للحفاظ على أحد أبرز مواهبه الصاعدة خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه، بهذا التجديد يؤكد برشلونة التزامه بتطوير المواهب الشابة والاعتماد عليها كجزء أساسي من مشروعه الرياضي المستقبلي.