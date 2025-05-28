خيرًا الموعد اتحدد.. مركز الفلك الدولي يـعلن الموعـد الرسمي لعيد الأضحى 2025 في جميع الدول العربية والإسلامية.. “استعدوا للعيد الكبير”!!

جميع المسلمين بمختلف أنحاء العالم يبحثون عن موعد الإعلان الرسمي لعيد الاضحى المبارك 2025 وذلك لكي يستطيعوا معرفة موعد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1446، والجدير بالذكر أن مركز الفلك الدولي قد أعلن بشكل رسمي عن الموعد في جميع الدول العربية والإسلامية، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع هذه التفاصيل لذلك تابعوا معنا السطور القليلة القادمة.

الموعد الرسمي لعيد الأضحى 2025

قد تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 اليوم الثلاثاء الموافق ليوم 27 مايو 2025 وبعدها قد ظهر هلال الشهر المبارك لذلك قد قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان أن غدا الأربعاء 18 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة وبداية صيام العشر الأوائل لذلك سوف يكون يوم وقفة عرفة هو الخميس الموافق ليوم 5 مايو 2025 ويكون موعد عيد الاضحى المبارك يوم 6 مايو 2025 والجدير بالذكر أنه قد سمي بهذا الاسم بسبب أن المسلمين القادرين يقومون بالتضحية في هذه المناسبة.

رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك

يقوم الاهالي والاصدقاء بإرسال رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك لتهنئة بعضهم البعض في هذه المناسبه المباركة التي تأتي مرة واحدة فقط في العام، ومن ضمن هذه الرسائل التالي: