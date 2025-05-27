رسـمـيًـا.. ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1446 وتحديد موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك الدول العربية

أعلنت مركز الفلك الدولى منذ دقائق معدودة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1446 من عدة نقاط متمركزة في الدول العربية، حيث يعد ذلك الإجراء من الإجراءات الدورية التي تتم في اليوم التاسع والعشرين من نهاية كل شهر هجري لتحديد موعد بداية الشهر الهجري التالي والجديد وفقا للسنة النبوية.

ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1446

أكد مركز الفلك الدولي موعد بداية شهر ذي الحجة الهجري 1446 بعد الانتهاء من الرؤية البصرية وذلك على النحو التالي:

اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو الميلادي 2025 وتاريخ التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري 1446 هو المتمم لشهر ذي القعدة، اي ان ذلك الشهر 29 يوم فقط.

الاربعاء الموافق لتاريخ الثامن والعشرين من شهر مايو الميلادي 2025 هو الموافق لغرة شهر ذي الحجة الهجري 1446.

متى عيد الاضحى 2025 في الدول العربية؟

يحتفل المسلمين في كافة الدول العربية بعيد الاضحى المبارك لمدة أربعة أيام على التوالي وذلك في المواقيت التالية: