القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري 2025 والتشكيل المتوقع

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو في مباراة حاسمة مساء الأربعاء 28 مايو 2025 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس المباراة حصريًا، وتحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني والخطط التكتيكية للفريقين.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني عماد النحاس على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي.

التشكيل المتوقع لنادي فاركو

من المتوقع أن يدخل فاركو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد “شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، أحمد عوض، ياسين مرعي، باباكار نداي

خط الوسط: محمد فخري، أحمد البحراوي، محمود عماد، عمر رضا

خط الهجوم: عمرو ناصر، أحمد شريف

أهمية المباراة

يدخل الأهلي المباراة وهو متصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الموسم، حيث يسعى الأهلي لحسم اللقب، بينما يطمح فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري المحتمل.