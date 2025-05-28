ثبتها حالا.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة مسلسل قيامه عثمان الحلقة 193 بجودة HD

بفضل المحتوى المتميز الذي تعرضه القناة ازداد البحث حول تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد، حيث تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير واستحوذت على نسبة مشاهدة ضخمة على مستوى الوطن العربي، وتنقل القناة مجموعة رائعة من الأعمال المتميزة أبرزها مسلسل المؤسس عثمان ناهيك عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذين يتناولوا القضايا التاريخية التي أثرت بشكل كبير على تاريخ تركيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على جميع الأقمار الصناعية والاستمتاع بجودة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وتهتم القناة بنشر الثقافة الجزائرية بالوطن العربي وتختار عرض الأعمال التي تتناسب مع كافة الأذواق والأعمار، وفيما يلي إليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

جودة العرض:hd.

تردد قناة الفجر الجديد عرب سات

أعلنت القناة عن قيامها بتحديث بياناتها من أجل تحسين الخدمة ورفع مستوى الإشارة، وفيما يلي إليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12031.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

جودة العرض: hd.

تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

من خلال تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح سوف تتمكن من ضبط قناة الفجر على الرسيفر بنفسك بكل سهولة، وفيما يلي إليك التفصيل: