موعد اجازة عيد الأضحى المبارك.. جدول الإجازات الجديد

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يمثل أبرز المواضيع بحثًا في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل، ناهيك عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع تحري دول العالم الإسلامي إلى هلال شهر ذي الحجة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025، وكذلك معرفة وقفة عرفات 2025، بناءً على نكشفه لكم في السطور التالية.
ما هو موعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟
حسب الحسابات الفلكية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك، تكون بدايتها يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو 2025، فيما تستمر إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 9 من شهر يونيو 2025، حتى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، حيث إن رؤية الهلال تكون ممكنة في ذلك اليوم باستخدام جهاز التلسكوب من وسط وغرب أسيا، ناهيك عن غدًا الأربعاء من المتوقع بأن يكون غرة شهر ذي الحجة، فيما توقيت الصلاة يختلف من محافظة إلى أخرى.
جدول إجازة عيد الأضحى 2025
أما عن جدول إجازة عيد الأضحى المبارك التي يتضمن كافة الموظفين والعاملين في الدولة، بناءً على ما يأتي:-
- وقفة عرفات يوافق يوم الخميس 5 من شهر يونيو 2025.
- فيما أن أول أيام عيد الأضحى يوافق يوم الجمعة 6 من شهر يونيو 2025.
- نظير أن السب 7 يونيو 2025 ثاني أيام العيد.
- أما عن بالنسبة ليوم الأحد فيوافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
- بالإضافة إلى أن الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 يكون رابع أيام عيد الأضحى.