موعد اجازة عيد الأضحى المبارك.. جدول الإجازات الجديد

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مما يمثل أبرز المواضيع بحثًا في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل، ناهيك عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع تحري دول العالم الإسلامي إلى هلال شهر ذي الحجة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025، وكذلك معرفة وقفة عرفات 2025، بناءً على نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هو موعد إجازة عيد الأضحى المبارك؟

حسب الحسابات الفلكية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك، تكون بدايتها يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو 2025، فيما تستمر إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 9 من شهر يونيو 2025، حتى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، حيث إن رؤية الهلال تكون ممكنة في ذلك اليوم باستخدام جهاز التلسكوب من وسط وغرب أسيا، ناهيك عن غدًا الأربعاء من المتوقع بأن يكون غرة شهر ذي الحجة، فيما توقيت الصلاة يختلف من محافظة إلى أخرى.

جدول إجازة عيد الأضحى 2025

أما عن جدول إجازة عيد الأضحى المبارك التي يتضمن كافة الموظفين والعاملين في الدولة، بناءً على ما يأتي:-