جوال شاومي ريدمي نوت 14 4G اسعار ومواصفات سلسلة Redmi Note 14

أعلنت شركة شاومي عن طرح هاتفها الجديد Redmi Note 14 في الأسواق، ويعد هذا الهاتف من أهم إصداراتها في عالم الهواتف المحمولة، ويأتي هذا الإصدار بتحديثات بسيطة مقارنة بالإصدار السابق، ويتميز بشاشة AMOLED رائعة مقارنة بسعرها، مع معدل تحديث 120HZ، ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G99 Ultra، وإليكم المزيد من التفاصيل عن اسعار ومواصفات سلسلة Redmi Note 14 وعرض أهم المزايا للهاتف لتساعدك على تحديد اتخاذ قرارك بالشراء أم لا.

مواصفات سلسلة Redmi Note 14

الميزة التفاصيل IR Blaster مدعوم الشريحة يدعم شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم 2G – 3G – 4G الأبعاد والوزن 163.3×76.6×8.2 ملم 196.5 جرام الخامة ظهر بلاستيك مقاوم للماء والغبار IP54 نوع الشاشة AMOLED بشكل ثقب حجم الشاشة 6.67 إنش دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (395ppi) معدل التحديث 120HZ السطوع 1800 شمعة البصمة مدمجة بالشاشة السماعة ستريو، وميكرفون إضافي لعزل الضوضاء البطارية 5500mAh – شحن سريع 33 واط النظام Android 14 مع واجهة Hyper OS الألوان أزرق/أسود/بنفسجي/أخضر المستشعر (سوفت وير)، جيروسكوب الكاميرا الأمامية 20MP عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية ثلاثية: 108MP (أساسية) + 2MP (ماكرو) + 2MP (عزل) الفيديو FHD 1080p/30/60fps – HD 720p/30fps

اسعار سلسلة Redmi Note 14

يختلف السعر من دولة لأخرى فنجد أن سعر الهاتف يأتي على النحو التالي:

مصر: 128 جيجا / 6 جيجا رام: 9000 جنيه.



128 جيجا / 8 جيجا رام: 9500 جنيه.

256 جيجا / 8 جيجا رام: 10300 جنيه.

السعودية 256 جيجا / 8 جيجا رام: 750 ريال.

الإمارات 256 جيجا / 8 جيجا رام: 680 درهم.



عيوب سلسلة Redmi Note 14

لكل إصدار من الهواتف المحمولة مزايا وعيوب، وإليكم أبرز عيوب هذا الإصدار: