اخيرا ح193 Osman Bölüm.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193عبـر شاشة قناة الفجر الجزائرية

كشفت أحداث إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس عن مفاجآت صادمة وتطورات درامية جديدة، حيث ضم الإعلان مشاهد أذهلت المتابعين وتركتهم في حيرة جعلتهم يرغبون في استكمال باقي الأحداث بكل حماس، ومن المقرر أن يتم الحلقة غداً الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ويعد هذا العمل واحد من أفضل الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير على مستوى الشرق الأوسط كله في الآونة الأخيرة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 على قناة ATV التركية مساء الأربعاء بتمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا ثم يتم إعادة الحلقة بعد ترجمتها باللغة العربية بيوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية بتمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، ومن المتاح مشاهدة جميع الحلقات من خلال منصة قصة عشق بأي وقت ومن أي مكان وذلك عقب عرضها رسمياً على الشاشات التركية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الجديدة

ارتفعت نسبة المشاهدة بشكل كبير للغاية نتيجة للتطورات التي شهدتها الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وجاء الإعلان الترويجي الذي طرحته الشركة المطورة يضم طعن صوفيا على يد بالا التي اكتشفت أنها ابنة عثمان، وعلى الناحية الأخرى يواصل عثمان مسيرته في القضاء على أطماع الأعداء وإحباط المكائد.

تردد قناة الفجر الجزائرية

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن من مشاهدة الحلقة كاملة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية