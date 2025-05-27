مسلسل المدينة البعيدة حلقة 28 اعلان 1 الرسمي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة” إصابة عليا وإنهيار جيهان وظهور الحقيقة “

في الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي “المدينة البعيدة” (الحلقة 28)، شهدت الأحداث تطورات درامية مثيرة، حيث تعرضت الشخصية الرئيسية “عليا” لإصابة خطيرة، مما أدى إلى انهيار عاطفي لشخصية “جيهان”، التي تأثرت بشدة نتيجة الحادث هذا التحول المفاجئ في سير القصة أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاهدين، الذين عبروا عن صدمتهم وتعاطفهم مع الشخصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 28

تُعد هذه الحلقة من أبرز حلقات المسلسل، نظرًا للتصعيد الدرامي والأداء القوي من قبل الممثلين، خاصة في مشاهد الانهيار والتوتر العاطفي، وقد أظهرت “جيهان” أداءً متميزًا في تجسيد مشاعر الحزن والقلق، مما أضفى على الحلقة طابعًا واقعيًا ومؤثرًا.

بالنسبة للقنوات الناقلة، يُعرض مسلسل “المدينة البعيدة” على قناة ATV التركية، ويمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط متابعة الحلقات مترجمة عبر منصات البث الرقمي مثل “قصة عشق” و”شاهد”، كما يتم توفير الحلقات مع ترجمة عربية على بعض القنوات الفضائية المتخصصة في الدراما التركية.

من المتوقع أن تستمر الأحداث في التصاعد في الحلقات القادمة، مع التركيز على تداعيات إصابة “عليا” وتأثيرها على العلاقات بين الشخصيات، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر معرفة مصير “عليا” وكيف ستتطور الأمور بين “جيهان” وبقية الشخصيات في ظل هذه التحديات الجديدة.

يُذكر أن مسلسل “المدينة البعيدة” قد حظي بشعبية كبيرة منذ بداية عرضه، بفضل قصته المشوقة وأداء طاقم العمل المتميز، مما جعله من أبرز الأعمال الدرامية التركية في الفترة الأخيرة.

اعلان مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 28 مواعيد العرض وترددات القنوات

القناة التركية كانال دي تعرض المسلسل كل يوم إثنين الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، والنسخة المدبلجة تعرض على قناة MBC4 ومنصة شاهد الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت السعودية، وترددات القنوات:

قناة كانال دي التركية

القمر الصناعي: تركسات.

التردد: 19776.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 75000.

الجودة: HD.

قناة MBC4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 14708.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 75000.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل المدينة البعيدة

يشمل طاقم العمل مجموعة من الممثلين الموهوبين مثل أوزان أبابا، وسيتم أونسال، وغونكا سيلاسون، وفيت كاياجان، وألبر كانكايا، وآخرين، وقد حقق المسلسل منذ بداية عرضه نجاحًا كبيرًا بفضل الحبكة المثيرة والأداء القوي للممثلين، مما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.