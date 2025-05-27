عاجل.. حكومة العراق تصادق على رواتب الموظفين للشهر الجديد الأن

أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أيام 2025 عن مصادقتها لرواتب الموظفين والعاملين داخل إقليم كردستان، مؤكدة أن وفدًا من وزارة المالية متواجد داخل بغداد للرد على كافة الاستفسارات المعنية من قبل وزارة المالية العراقية حول القائمة المُحددة، مما لم تتلقى أي ملاحظات فيما تمت الموافقة مباشرة على الجدول المعني بموظفي كردستان.

إرسال رواتب موظفي كردستان

وأكدت وزارة المالية في كردستان، أنه يوم الأحد الماضي، تم إرسال الجداول المعنية برواتب العاملين في الإقليم عن شهر مايو 2025 لبغداد، فيما تمت المراجعة بعد تسلمها من قبل مديرية المحاسبة والتدقيق داخل وزارة المالية الاتحادية، مشيرة إلى المباشرة التمويل اللازم تم العمل على إرساله إلى حكومة كردستان من أجل القيام بالبدء في توزيعها على جميع الموظفين والعاملين بمختلف المؤسسات والهيئة العاملة في الإقليم.

إطلاق تمويلات رواتب مايو الجاري

يذكر أن وزارة المالية الاتحادية، قامت بإطلاق تمويلات رواتب شهر مايو الحالي، عقب استكمال كافة الإجراءات المعنية بعملية تنظيم الصرف، مما دعت الوزارة كافة وحدات الإنفاق بالوزارات ومختلف الجهات الغير مرتبطة وكذلك المحافظات أجمع، بشأن الالتزام بمتطلبات التمويل الشهرية، مع الالتزام كذلك بجدول التمويل المعتمد للرواتب، حتى أن ذلك جاء بعد توفير التمويل المعني بالرواتب من الجهة النفطية وغير النفطية.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، بناءً على ما يلي:-