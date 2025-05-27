بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة اولي اعدادي الترم الثاني 2025 بمحاقظة المنيا عند ظهورها

يمكنك الان الاستعلام عن نتيجة اولي اعدادي الترم الثاني 2025 بمحاقظة المنيا، حيث أنهى طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وبدأ الاهتمام يتزايد بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد صدور النتيجة وكيفية الاطلاع عليها، وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارات التعليمية جهود التصحيح والمراجعة بعناية لضمان دقة الدرجات تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا، ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات داخل الكنترولات ثم اعتمادها بشكل رسمي، وبعد ذلك سيتم توفير النتائج عبر الإنترنت ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

نتيجة اولي اعدادي الترم الثاني 2025 بمحاقظة المنيا

يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على النتيجة باتباع الخطوات التالية:

يجب اولا الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا. ثم اختيار قسم نتائج الامتحانات. ثم كتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص . ثم الضغط على زر البحث لتظهر صفحة تحتوي على درجات جميع المواد الدراسية بشكل كامل.

تفاصيل توزيع الدرجات في الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

تتوزع نسب التقييم في كل مادة دراسية على النحو التالي:

15% للاختبار الشهري الأول.

و15% للاختبار الشهري الثاني.

و10% للانضباط والسلوك داخل المدرسة.

و10% للأداء في كراسة الواجبات وكشكول الحصة.

و20% للاختبارات الأسبوعية المنتظمة.

و30% لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

ويتم حساب الدرجة النهائية لكل مادة من خلال معادلة بسيطة، حيث يتم ضرب متوسط درجات الطالب في النهاية الصغرى للمادة، ثم يُقسم الناتج على 100 لتحديد الدرجة النهائية المستحقة.