وصلت القناة المفضلة .. تردد طيور الجنة الجديد 2025 عيالك هيغنوا ويفرحوا طول اليوم

طيور الجنة من قنوات الاطفال المميزة للغاية والتي يفضلها عدد كبير من أولياء الامور وذلك لان المحتوى الخاص بها امن تماما ويناسب الأطفال وليس ذلك فقط بل انه يقدم الكثير من القيم والعادات بشكل ترفيهي لكي تعلق في أذهانهم وفيما يلي سوف نوضح لكم احدث واجدد تردد هذه القناة للاستمتاع بها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

تعمل قناة طيور الجنة على مدار ال 24 ساعه وذلك بالفعل ما يميزها ويجعل الاطفال يستمتعون بها في اي وقت وليس ذلك فقط بل انها تتميز ايضا بجودتها والمحتوى الذي يتم تقديمه من خلالها بالاضافة إلى الاغاني والاناشيد التي يتم عرضها بدون ايقاع وذلك لكي يتناسب مع جميع الاسر ويمكنكم استقبالها عبر بيانات التردد التالية:

تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل سات

التردد: 11315

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

تردد قناة طيور الجنة 2025 عرب سات

التردد: 11881

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات استقبال قناة طيور الجنة باشارة قوية

بعد ان قمنا بتوضيح التردد الخاص بقناة طيور الجنة على مختلف الاقمار الصناعية يمكن الان لجميع الامهات استقبالها بكل سهولة باشاره قويه دون تقطيع أو تشويش على جهاز التلفاز الخاص بكم وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: