الحـلقة كاملة.. الان تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 Kuruluş Osman عـبر قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

يواصل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 الموسم السادس نجاحه ويحصل على أعلى نسبة مشاهدة بالوطن العربي كله وذلك بفضل التفاصيل المذهلة التي يتناولها، حيث تدور أحداثه حول الملحمة الكبرى التي خاضها الغازي عثمان ضد الأعداء كالبيزنطيين أثناء قيامه ببناء الدولة العثمانية، والجدير بالذكر أن هذا العمل يشارك فيه مجموعة ضخمة من كبار وعمالقة الفنانين الأتراك على رأسهم بوراك أوزتشيفيت.

أحداث إعلان المؤسس عثمان الحلقة 193

بعد نشر الإعلان الترويجي من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 ارتفعت نسبة المشاهدة بصورة عالية، حيث جاء الإعلان يضم أحداث مذهلة أبرزها طعن صوفيا على يد بالا الابنة الشرعية لحليمة وعثمان، كما اكتشفت بالا أنها من نسل الدولة العثمانية فضلاً عن استمرار عثمان في رسم الخطط والتدابير لإحباط مؤامرات العدو.

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 193 قصة عشق

يعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية، بينما يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية بتمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية وذلك كل يوم خميس، في حين يمكن مشاهدة الحلقة عقب عرضها على الشاشات التركية عبر موقع قصة عشق الإلكتروني.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن مشاهدة جميع الحلقات عند تثبيت الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة ATV التركية

يمكن متابعة الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان من خلال تثبيت التردد التالي: