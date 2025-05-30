“من غير ما تتحرك من مكانك” فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بكل سهولة للمعتربين والمقيمين بالسودان خطوة بخطوة

أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع في القطاع المصرفي السوداني، تتيح للمواطنين داخل السودان وخارجه فتح حساب بنكي لعام 2025 بسهولة تامة باستخدام الرقم الوطني فقط دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك، وهذه الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وقد لاقت اهتمامًا واسعًا من المستخدمين خصوصًا المغتربين الذين يسعون لإدارة حساباتهم وتحويل الأموال إلى أسرهم بكل سهولة وأمان، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتوفير خدمات مصرفية متطورة تعزز من تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم المتزايدة بطريقة أكثر كفاءة ومرونة.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم

تستطيع الآن فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي له من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر متصفح الإنترنت.

اختر اللغة التي تفضل استخدامها لتصفح الموقع بسهولة.

حدد نوع الحساب البنكي الذي ترغب في فتحه حسب احتياجاتك.

اضغط على خيار فتح حساب جديد لبدء عملية التسجيل.

قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم الوطني.

تأكد من صحة ودقة جميع المعلومات قبل الانتقال إلى الخطوة التالية

ارفع المستندات الرسمية المطلوبة بصيغة PDF مثل صورة الرقم الوطني أو جواز السفر إذا كنت مغتربًا

اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم وافق عليها للاستمرار.

اضغط على زر تقديم الطلب لإرسال بياناتك إلى البنك.

بعد مراجعة المعلومات من قبل البنك ستتلقى رسالة تحتوي على رقم الحساب البنكي الجديد الخاص بك

وهذه الخدمة تسهل على العملاء فتح حساباتهم بسرعة وأمان دون الحاجة لزيارة الفرع.

شروط فتح الحساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني

هناك العديد من الشروط اللازمة لفتح الحساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني، ومنها مايلي:

يشترط أن يكون المتقدم لفتح الحساب الإلكتروني سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا عند تقديم الطلب.

يمنع فتح حساب إلكتروني لمن يمتلك حسابًا سابقًا في البنك.

و من الضروري تقديم مستندات رسمية تشمل بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر للمغتربين.

يشترط البنك إيداع مبلغ أولي لتفعيل الحساب البنكي بعد اكتمال إجراءات التسجيل.

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان مصداقية المعلومات وسهولة تقديم الخدمة بطريقة آمنة ومنظمة.