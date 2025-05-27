سعر الأرز الشعير رفيعة وعريضة الحبة اليوم الثلاثاء 27-5-2025

زادت عمليات البحث حول أسعار الأرز الشعير والأبيض بمختلف أنواعه الرفيعة والعريضة، ناهيك عن أن ذلك يتضمن مختلف الأسواق والمحلات التجارية، وذلك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025، فيما يمكنك التعرف على سعر الطن الواحد من الأرز، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الأرز اليوم الثلاثاء

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الأرز بمختلف أنواعه في الأسواق، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير “الرفيعة الحبة” إلى 16 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما سجل سعر طن الأرز الشعير “العريضة الحبة” نحو 17 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

أما عن سعر الأرز الأبيض الرفيع سجل نحو 24 ألف جنيه للطن الواحد.

أما عن الأرز الأبيض العريض بلغ نحو 27 ألف جنيه.

ووصل سعل الكيلو من الشعير الرفيعة إلى 16 جنيهًا للكيلو الواحد.

والعريضة بلغت نحو 18 جنيهًا للكيلو.

فيما أن الأبيض تراوح من 24 لـ 29 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار السلع اليوم الثلاثاء

أما عن التحديثات التي تمت على مختلف السلع الغذائية ضمن التعاملات اليومية، فجاءت كما يلي:-