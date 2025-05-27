ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 وتابع احداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 في موعد العرض

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 يبحث عنه الكثير من محبي أعمال الدراما التركية التاريخية نظرا لما تقدمه من محتوى مميز من المسلسلات والبرامج التي يلتف حولها أفراد الأسرة، وعلى مدار الساعة تقدم القناة محتوى مسلي وهادف ويتوافق مع العادات والتقاليد التي تخص مجتمعنا الشرقي، واليوم نقدم لكم احدث تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على عرب سات ونايل سات وطريقة استقباله بالخطوات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

واليكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 الذي تم الاعلان عنه من قبل الادارة لتتمتع بمشاهدة جميع المسلسلات التركية التي تعرض على شاشة القناة لعل من ابرزها مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، حيث يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل بشكل أسبوعي وتحديدا في تمام الساعة الثامنة مساء كل خميس، وعادة ما تحقق تلك الحلقة نسبة مشاهدة كبيرة نظرا لما تحمله من احداث نارية مشوقة، واليكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات:

التردد : 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على جهاز الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: