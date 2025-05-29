“الموبايل اللي هيكسر السوق بإمكانياته الخرافية” تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 الجديد اللي جاي ينافس الكبار في الأداء والتصميم بسعر مش هتصدقه!

يعد هاتف Oppo A97 من أبرز الهواتف في فئته، ويطلق عليه لقب هاتف العصر لما يجمعه من مواصفات متكاملة يبحث عنها المستخدمون إلى جانب تصميمه العصري الجذاب الذي يلفت الأنظار، وعلى الرغم من أن هواتف أوبو تصنف ضمن الفئة المتوسطة، إلا أن Oppo A97 يتمتع بإمكانات قوية تجعله قادرًا على منافسة العديد من الهواتف الرائدة في الأسواق العالمية، وقد ازداد الطلب على هذا الإصدار بشكل ملحوظ حيث تزايدت التساؤلات حول مواصفاته ومميزاته، وفي السطور التالية سنستعرض أبرز التفاصيل التي تجعل هذا الهاتف محط اهتمام الكثير من المستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo A97

تواصل شركة أوبو سعيها للسيطرة على سوق الهواتف الذكية من خلال تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب.

ويأتي هاتف Oppo A97 ليؤكد هذه الاستراتيجية إذ يتمتع الهاتف بسعة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى 256 جيجابايت، ما يتيح للمستخدم حفظ كمية كبيرة من الملفات والتطبيقات دون قلق، وكما أنه مزود بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 810 5G ثماني النواة ليمنح المستخدم تجربة استخدام سريعة وسلسة حتى مع المهام الثقيلة.

بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وتوفر جودة تصوير عالية، وبينما الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل تضمن صور سيلفي واضحة وتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى أنه مزود بشاشة من نوع IPS LCD.

ويدعم شريحتي اتصال من نوع نانو، وهذا يوفر مرونة أكبر في الاستخدام، وعلى الرغم من هذه المواصفات المميزة.

ويبقى الهاتف في متناول الفئة المتوسطة بسعر يبلغ 340 دولار أمريكي أو حوالي 17 ألف جنيه مصري.

مميزات هاتف Oppo A97