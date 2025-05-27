طريقة الإستعلام عن مخالفات المرور في العراق 2025 وشروط السداد

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم الألماني، ناهيك عن أن ذلك يتضمن كافة أصحاب المركبات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة المخالفة إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور في دولة العراق، من أجل عدم توقيع أي غرامة مالية عند التأخير على السداد، بناءً على ما يأتي:-

قم بالدخول إلى منصة أور الإلكتروني.

وبعدها ستتمكن من تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع إمكانية اختيار “خدمة الاستعلام عن المخالفات”.

مع القيام بإدخال الرقم الألماني للمركبة سواء عامة أو خاصة.

النقر مباشرة على أيقونة “بحث”.

الانتظار لبضع لحظات حتى تتم عملية البحث.

بحيث تظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور في العراق.

ما هي شروط سداد المخالفة المرورية في العراق؟

أما عن الشروط الواجب انطباقها على كافة المتقدمين راغبي سداد قيمة المخالفة المرورية، بما يتضمن كافة أصحاب المركبات العامة والخاصة، فجاءت كما يأتي:-