أبشر بالخير رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر يونيو 2025 هتتصرف قبل عيد الأضحى رسميًا

أودعت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، حيث قامت بالتنسيق مع البنوك المحلية بالمملكة لتسهيل عمليات صرف المعاشات، وتستمر عمليات الصرف لمدة يومين وفق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بصرف المعاشات، ويمكن لجميع المستفيدين التوجه إلى البنوك لصرف رواتبهم، وعن موعد رواتب التقاعد في السعودية إليكم أهم ما جاء حول موعد الصرف.

موعد رواتب التقاعد في السعودية

بدأت عملية صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية في صباح يوم الاحد الموافق ليوم 1 من الشهر لعام 2025، وأكدت الجهة المختصة برواتب المعاشات على ضرورة تسهيل عملية الصرف لضمان حصول كل مستفيد على مستحقاته المالية، وذلك في إطار الالتزام بتعليمات النظام بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطن أثناء عملية السحب من البنك، ويتم حساب راتب التقاعد بناء على سنوات العمل بالإضافة لقيمة الراتب الأساسي، ويمكن الاستعلام عن الراتب من خلال الموقع الرسمي.

الفئات المستفيدة من معاشات التقاعد

أعلنت الجهات المختصة عن الفئات المستفيدة من معاشات التقاعد خلال شهر يونيو، وشملت القائمة الفئات التالية: