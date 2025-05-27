اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025.. شروط المضحي إذا كان حاج

بالتزامن مع اقتراب موسم الحج يستعد معظم المسلمين لتقديم سنة الأضحية أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتساءل البعض عن السنن الواجب اتباعها عند عقد نية تقديم الأضحية لله عز وجل ومتى ‏ اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025، وسنقوم بتوضيح الواجب على المضحي القيام لينال الأجر كامل عند التضحية.

اخر موعد لقص الشعر للمضحي 2025

يسن للمسلم أن يمسك عن قص أظافره أو حلق شعره إذا كانت لديه نية تقديم الأضحية ولا يأثم إن ترك تلك السنة وإنما يفوته الأفضل، ولكن إن عقد النية وأراد قص شعره او اظافره فإن اخر موعد لقص الشعر للمضحي يكون قبل غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، عملا بسنة الحبيب كما روت أم سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه “من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي” رواه مسلم، وبعد الانتهاء من ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وحتى غروب آخر أيام التشريق، وبعد الذبح يباح للمضحي حلق أو قص شعره وأظافره.

شروط المضحي إذا كان حاج

يشترط على الحاج أن ينوي تقديم الهدي ضمن مناسك الحج إذا كان متمتع أو قارن، وذلك بعد إتمام شروط الحج وهي أن يكون محرم بالغ عاقل، ولا يأخذ من شعره واظافره شئ إلا بعد التضحية، يجب على المضحي أن يختار أضحيته بعناية وأن تكون سليمة خالية من أي عيب، ويكون الهدي من بهيمة الأنعام أي من الإبل أو البقر أو الغنم، ويجب أن يتذكر المسلم أن هذا الهدي يقدم كقربان لله عزوجل لينال الأجر والثواب.