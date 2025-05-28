موعد عيد_الأضحى #2025.. موعد اجازه عيد الاضحى المبارك وتوقيت صلاة العيد الكبير

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد اجازه عيد الاضحى المبارك للاحتفال، حيث ينتظر الجميع عطلة العيد لإقامة الشعائر الدينية والاستمتاع بالعيد والخروج إلى الحدائق والمتنزهات والزيارات العائلية، باعتبار عطلة عيد الأضحى هي أطول العطلات الرسمية.

موعد اجازه عيد الاضحى المبارك

وفق ما أعلنه مركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه من المتوقع أن ينتهي شهر ذي القعدة بإتمام 29 يوم ويكون موافق ليوم الثلاثاء 27 مايو لعام 2025، وبناء على ذلك وفق الحسابات الفلكية يبدأ شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 28 مايو، وبهذا تكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ويوم الوقوف بعرفات الخميس 5 يونيو 2025، وبهذا فإن موعد اجازه عيد الاضحى المبارك تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وتستمر لمدة خمسة حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو، وتكون عطلة العاملين مدفوعة الأجر، وهذه حسب ما اعلنه مركز البحوث، ولكن وجب التنويه إلى أن رئاسة الوزراء لم تعلن بشكل رسمي عن موعد بداية ونهاية عطلة عيد الأضحى، لذا يجب متابعة ما تعلنه وزراة العمل أو رئاسة الوزراء.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

يهتم المسلمون في جميع أنحاء العالم بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويعطي المصريون لصلاة العيد اهتمام خاص في جميع أنحاء الجمهورية وذلك من خلال تجهيز الساحات وإعداد الهدايا الرمزية وتغليف العيديات للأطفال وإعداد الاحتفالات المختلفة لإضفاء البهجة والسرور على الجميع أثناء الاحتفال بالعيد، وإليكم مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات مصر المختلفة: