عاجل غدًا الغرة.. مصر تُعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446هـ و 4 دول تُؤكد نفس النتيجة

صرحت دار الإفتاء المصرية منذ قليل عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446هـ في مصر وذلك من خلال حسابها الرسمي المتوفر على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث يترقب الكثير من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية وكذلك الموظفين من مختلف القطاعات الحكومي والخاص حيث يتوقع الكثيرين بأن الغد هو هو غرة شهر ذو الحجة 1446هـ نظرًا لثبوت الرؤية فنذ قليل في المملكة العربية السعودية.

رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446هـ في مصر

وضحت الجهات المسؤولة بدار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية المتاحة على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446هـ في مصر مما يعني بأن اليوم الاثنين آخر أيام شهر ذو القعدة 1446هـ وغدًا الثلاثاء الذي يوافق 28 من شهر مايو 2025 غرة شهر ذو الحجة 1446هـ في مصر وبناءً عليه ستقوم مختلف الجهات الحكومية بالإعلان عن مواعيد إجازات الموظفين وعليه ستكون وقفة عرفات في يوم الخميس الذي يوافق 5 من شهر يونيو 2025 والجمعة الموافق 10 من شهر ذو الحجة 1446هـ الموافق ميلاديًا 6 من شهر يونيو 2025 سيكون موعد عيد الأضحى 1446هـ.

دول تعلن ثبوت رؤية ذو الحجة

على نهج جمهورية مصر العربية صرحت 4 دول عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446هـ وهم المملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وسلطة عمان حيث ينتظر الكثير من المسلمون من مختلف بقاع العالم قدوم العشرة الأوائل من شهر ذو الحجة 1446هـ على احر من الجمر حيث تعد أجمل وأفضل أيام العام الهجري على الإطلاق.