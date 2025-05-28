لو بتدور على موبايل سريع وأنيق بإمكانيات جبارة وسعر مناسب.. يبقى هاتف Samsung Galaxy A36 5G عملاق الفئة المتوسطة اللي هيغير مفهومك عن الأداء!

كشفت شركة سامسونج الكورية رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy A36 5G، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، ويأتي بمواصفات وتقنيات متطورة تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن أداء قوي بسعر مناسب، ويتميز هذا الهاتف بتصميم عصري ودعم لتقنية الجيل الخامس مما يمنحه ميزة تنافسية في السوق، ويجمع Galaxy A36 5G بين الكفاءة والعملية ليستهدف شريحة واسعة من المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة استخدام مميزة دون دفع مبالغ باهظة ليواصل بذلك تعزيز مكانة سامسونج في سوق الهواتف الذكية متوسطة السعر.

هاتف Samsung Galaxy A36 5G

يأتي هاتف Samsung Galaxy A36 5G بتصميم متين وأنيق حيث تم تغطية واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass Victus+ المقاوم للصدمات والخدوش،مما يمنح الجهاز حماية إضافية في الاستخدام اليومي، وكما يعتمد الهاتف على معيار الحماية IP67، الذي يوفّر مقاومة فعالة ضد الماء والغبار ليضمن أداءً موثوقًا في مختلف البيئات والظروف.

من حيث الشاشة، يتميز أيضا بشاشة Super AMOLED كبيرة بقياس 6.7 بوصة تقدم جودة عرض فائقة بدقة FHD+ تبلغ 1080×2340 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ما يوفر تجربة عرض سلسة واستجابة عالية سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب أو تصفح التطبيقات، وكما أنها الشاشة تقدم ألوانًا زاهية وتباينًا عميقًا يجعل المحتوى يبدو نابضًا بالحياة، وكما تم تزويده بمستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة مما يتيح فتح الهاتف بسرعة وسهولة مع الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

مميزات هاتف Galaxy A36 5G

تميز هاتف Galaxy A36 5G بالعديد من المميزات التي جعلته من أفضل الهواتف المنتظرة، ومنها مايلي: