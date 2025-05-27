عاجل.. ثبوت رؤية هلال ذو الحجة 1446هـ في السعودية وهذا اليوم موعد عيد الأضحى 1446هـ

صرحت الجهات المسؤولة بالحكومة السعودية عن ثبوت رؤية هلال ذو الحجة 1446هـ في السعودية وقامت بتوضيح موعد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى 1446هـ وذلك من خلال حساباتها الرسمية المتوفرة على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث يترقب الكثيرين التعرف على نتيجة استطلاع شهر ذو الحجة لهذا العام حيث سيتم بناءً على هذا القرار تحديد مصير الإجازات للقطاعين العام والخاص وغيرها.

رؤية هلال ذو الحجة 1446هـ في السعودية

صرحت المحكمة العليا بأنه تم ثبوت رؤية هلال ذو الحجة 1446هـ في السعودية معلنةً بان الغد الأربعاء الذي يوافق 28 من شهر مايو 2025 الموافق هجريًا 1 من شهر ذو الحجة 1446هـ مما يعني بان اليوم الثلاثاء اليوم الأخير ي شهر ذو القعدة 1446هـ وبالتالي سيكون الخميس الموافق 5 من شهر يونيو موعد وقفة عرفات وبالتالي سيكون عيد الأضحى (العيد لكبير) في يوم الجمعة الموافق 6 من شهر يونيو 2025 الموافق هجريًا 10 من شهر ذو الحجة 1446هـ.

استطلاع هلال ذو الحجة 1446هـ

وبخصوص خبر رؤية هلال ذو الحجة 1446هـ في السعودية فلقد أكدت الجهات المختصة بانه تم رؤية الهلال بالعين المجردة في مجموعة من المواقع الخاصة بالرصد الفلكي تحديدًا في كلاً من مرصد تمير ومرصد سدير ومرصد الطائف؛ لذا سيستعد المسلمون غدًا في كافة باق الأرض الاستعداد لاستقبال أفضل الأيام خلال العام الهجري ومن المتوقع أن يشهد هذا العام توافد عدد مهوول من الحجاج داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما يستعد الكثير من المسلمون في مختلف أنحاء العالم بإحياء شعيرة الأضحية.