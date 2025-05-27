“مفاجآت نارية وأحداث تاريخية قبل انتهاء الموسم السادس” موعد عرض الحلقة 193 من قيامة عثمان اللي هتكون نقطة فاصلة في المسلسل كله!

تزايدت معدلات البحث عن موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان خاصة بعد طرح الإعلان التشويقي الأول، والذي حمل مفاجآت قوية وأحداثًا مصيرية ستقلب موازين القصة خاصة بعد الإعلان الذي زاد من تشوق الجماهير خاصة مع التلميحات بظهور صراعات حاسمة وتطورات غير متوقعة في مسار البطل، وينتظر الجمهور هذه الحلقة بفارغ الصبر إذ من المتوقع أن تكون من أكثر حلقات الموسم السادس إثارة وقوة، وفيما يلي نستعرض معكم أبرز تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل التركي الشهير الذي لا يزال يحتل مكانة كبيرة في قلوب عشاق الدراما التاريخية.

موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 بفارغ الصبر خاصة بعد عرض الفيديو التشويقي الذي كشف عن لقطات مثيرة وتفاصيل حماسية زادت من ترقب الجمهور لما ستشهده الحلقة من أحداث جديدة وصراعات مصيرية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الأربعاء عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تركيا، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وكما سيتم عرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ولمن يفضل المشاهدة عبر الإنترنت، يمكن متابعة الحلقة مترجمة بدون فواصل إعلانية من خلال مواقع إلكترونية مثل منصة قصة عشق أو عبر تطبيق تليجرام، وذلك بعد عرضها الرسمي على الشاشة التركية حيث إن الحلقة 193 تعد من أكثر الحلقات المنتظرة في الموسم نظرًا للأحداث المصيرية التي ستؤثر بشكل كبير في مجرى القصة.

القنوات الناقلة لمسلسل قياة عثمان الحلقة 193

بعد أن استعرضنا موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان، نقدّم لكم ترددات القنوات الناقلة لتتمكنوا من مشاهدة الحلقات بجودة عالية وصورة واضحة.

تردد قناة ATV التركية

يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الجودة: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أما لمتابعة الحلقات مترجمة للعربية، يمكنكم مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر نفس القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية: