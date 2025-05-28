مباشر.. رابط وطريقة استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي دور أول العراق 2025 بجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم ونتائجنا

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور أول العراق 2025 من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، ومن المقرر أن يتم ظهور النتائج بعد اعتمادها بشكل رسمي من قِبل الوزارة وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي ما زالت مستمرة حتى الآن، والجدير بالذكر أنه من المحتمل إعلان النتيجة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن المفترض أن يتم نشرها على الموقع الرسمي خلال الأسبوع القادم.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي دور أول العراق 2025

عقب انتهاء الصف السادس الابتدائي دور أول العراق 2025 من الامتحانات خلال الأيام الماضية ازداد البحث حول موعد ظهور النتائج، ولقد كشفت الجهات المختصة أن عمليات التصحيح والمراجعة لم تنتهي حتى الآن فهي مستمرة بمعظم المدارس، ومن المتوقع أن يتم رفعها على الموقع الرسمي التابع لها بعد اعتمادها بشكل رسمي، وناشدت الوزارة رؤساء الكنترول بضرورة توخي الحذر عند رصد الدرجات حفظاً على حقوق الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2025 العراق

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي تم إطلاق موقع إلكتروني يتم من خلاله استخراج علامات الطلاب بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى مقر المدرسة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية: