كيف أقدم على وظيفة في جدارات؟ .. الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل في جدارات للتوظيف 1446 والشروط المطلوبة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التسجيل في جدارات للحصول على فرصة عمل مناسبة، حيث تعمل تلك المنصة كحلقة وصل الربط بين الباحثين عن وظيفة وبين الاعلانات الوظيفية المطروحة من قبل الهيئات والمؤسسات، وذلك بهدف تعيين كل شخص في المكان المناسب وفقا للكفاءات والخبرات والمهارات مما يصيب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النجاح في سوق العمل.

التسجيل في جدارات

تعتمد منصة جدارات على تقديم مقترحات بالوظائف المتاحة في القطاع العام والخاص وذلك بعد الاطلاع على الملف التعريفي الباحثين عن عمل، فقد أثبتت المنصة فاعلية في إدارة طلبات التوظيف وتقديم أفضل عروض وظيفية ومساعدة أصحاب الاعمال في تعيين كوادر بشرية ذات كفاءة عالية و إجراء مقابلات العمل وغيرها، ومن خلال التالي نوضح خطوات التسجيل في جدارات:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة جدارات.

النقر على خيار انشاء حساب مستخدم جديد.

تعبئة بيانات نموذج التسجيل.

إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية وعنوان الاقامة.

تحديد السن وتاريخ الميلاد.

ارفاق البريد الالكتروني الشخصي للتواصل من خلاله.

ارفاق شهادة تثبت المرحلة الدراسية و المؤهلات والخبرات والشهادة الجامعية وسنة التخرج.

إدخال المعلومات المهنية.

قراءة شروط المنصة والموافقة عليها.

النقر على خيار انشاء حساب.

بعد إنشاء حساب يمكنك التوجه نحو قائمة الخدمات الالكترونيه.

اختيار خدمة البحث عن وظيفه.

سوف يتم عرض النتائج بناء على ما يتناسب مع الخبرات والكفاءات العلمية.

يمكن الاطلاع على تفاصيل ووصف كل وظيفة قبل التعاقد.

تستغرق مدة التحقق من صحة المؤهل التعليمي ما يقارب عشرة أيام.

شروط التسجيل في جدارات

فيما يلي نوضح أبرز الشروط المنصوص عليها للتسجيل في تلك المنصة التي تعرف باسم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، ومن أبرز تلك الشروط من يلي: