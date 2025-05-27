الطلاق مابقاش سهل.. تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025 الكل ياخد باله ” التفاصيل كلها هنا “

تسعى الحكومة الجزائرية في الاونة الاخيرة إلى تنظيم الأسرة والعلاقات الأسرية بشكل كبير للغاية وخاصة بعد زيادة نسبة الطلاق الموجودة في البلاد لذلك تم دار قانون جديد لمحاولة التقليل من هذه المشكلة وايضا بهدف بناء أسرة سورية متكاملة مع ضمان جميع حقوق الطرفين وكذلك حقوق الأطفال وفيما يلي سنوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا القرار.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

بناء دولة قوية يعتمد بشكل كبير على أفراد المجتمع الخاصة به وخاصة الأزواج والزوجات وكلما زادت نسبة الطلاق زادت معها المشكلات وذلك بالفعل سوف يؤثر بشكل كبير على البلاد لذلك هناك بعض التعديلات التي تم وضعها مؤخرا لحل هذه المشكلة والأزمة وتتمثل في التالي:

تحارب الدولة في هذه الفترة من ظاهرة الزواج الغير مسجل وجعلت توثيق عقد الزواج بشكل رسمي شرط أساسي لا غنى عنه لإكمال هذا الزواج.

قد اهتمت الدولة أيضا بمراجعة الحد الادنى للسن القانوني للزواج وذلك ليتم تجنب الزواج المبكر للعديد من الفتيات والتي يؤدي في النهاية إلى زيادة وارتفاع نسبة الطلاق وذلك لكي يكون كلا الطرفين مستعدين نفسيا وعقليا بداية حياتهم الزوجية.

هناك العديد من الفحوص التي سوف يخضع لها الزوج والزوجه قبل اتمام عملية الزواج ويعتبر ذلك شرط أساسي ولا غنى عنه.

قانون الزواج الجديد بالجزائر 2025

ليست التعديلات التي قمنا بتوضيحها لكم سابقا هي التعديلات الوحيدة التي حدثت في الاونة الاخيره بل هناك ايضا تعديل خاص بتنظيم تعدد الزوجات وتم وضع قيود مشددة وشروط يجب أن تتوافر لكي يتم التعدد وايضا يكون بموافقة صريحة من الزوجه الاولى وكانت لهذه التعديلات الكثير من الأهداف والتي من ضمنها التالي: