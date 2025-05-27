“فتح حساب اوكاش اونلاين ” فتح حساب بنك امدرمان الوطني عن بعد عبر تطبيق اوو-كاش onb-sd.com

يعد بنك أمدرمان الوطني واحداً من أقدم وأكبر البنوك في السودان، وله سمعة طيبة بين شريحة واسعة من العملاء سواء داخل السودان أو خارجه، حيث تأسس البنك منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وهو يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية مثل التحويلات المالية، القروض، والخدمات الرقمية، مما جعله من أبرز المؤسسات المالية في البلاد.

اهداف بنك امدرمان الوطني

مع تطور التكنولوجيا سعى بنك أمدرمان الوطني إلى تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية للعملاء، ليتمكنوا من إجراء مختلف الخدمات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وأعلن البنك عن إطلاق منصة أوكاش الإلكترونية، التي تتيح للعملاء فتح الحسابات المصرفية أونلاين، وهذه المنصة توفر لهم القدرة على إجراء التسجيل بسهولة من أي مكان في العالم، مما يعزز راحة العملاء ويسهم في تسريع الإجراءات.

كيفية فتح حساب عبر منصة أوكاش

في إطار الوضع الاقتصادي والأمني الراهن، أتاح البنك إمكانية فتح الحسابات إلكترونيًا للمقيمين في السودان والمغتربين في الخارج، حيث يمكن للعملاء فتح حساباتهم عبر الموقع الرسمي للبنك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك أمدرمان الوطني.

إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

تسجيل الدخول للحساب إذا كنت قد سجلت سابقًا.

إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق.

رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر أو البطاقة الوطنية بصيغة PDF.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار نوع الحساب الذي يناسب احتياجات العميل.

إرسال الطلب وانتظار رد البنك عبر البريد الإلكتروني.

شروط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني

لإتمام عملية فتح الحساب بنجاح، يتعين على المتقدمين استيفاء بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

أن لا يقل العمر عن 18 عامًا.

أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

إيداع مبلغ مبدئي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني بعد دفع رسوم فتح الحساب.

تقديم مستند يثبت مصدر الدخل مثل مفردات المرتب في حال كان المتقدم موظفًا.

بنك أمدرمان الوطني يسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لعملائه عبر استخدام أحدث التقنيات، مما يسهل إجراء المعاملات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، وفتح الحسابات عبر الإنترنت هو خطوة مهمة نحو تطوير النظام المصرفي في السودان وتوفير راحة أكبر للعملاء.