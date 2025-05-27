منصة أور ur.gov.iq .. خطوات إضافة طفل للبطاقة التموينية بالعراق 2025 إلكتروني والشروط المطلوبة

البطاقة التموينية من الأمور المهمة للغاية في جميع الدول وليس دولة العراق فقط حيث يمكن من خلالها الحصول على دعم على مختلف السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي لهذا يبحثون باستمرار عن كيفية وشروط اضافه الاطفال للبطاقه للاستفادة من أكبر دعم ممكن وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع هذه التفاصيل.

كيفية اضافة طفل للبطاقة التموينية 2025 العراق

قد قامت وزارة التجارة العراقية بإطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية والرقمية مؤخرا وكان الهدف منها هو التيسير والتسهيل على المواطنين ومن ضمن هذه الخدمات هي تحديث لنظام البطاقة التموينية وإضافة الاطفال وافراد جديده بها وذلك عبر منصة اور عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أور .

ثم بعد ذلك يجب على المستخدم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ولكن إذا لم يكن لديه حساب بالفعل يمكنه الضغط على زر انشاء حساب جديد و كتابة جميع البيانات المطلوبة.

ثم بعد ذلك سوف تجد العديد من الخيارات والخدمات التموينيه التي ستظهر أمامك قم باختيار اضافة طفل جديد.

بعد ذلك كتاب الجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطفل.

رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مثل شهادة ميلاد الطفل وغيرها من المستندات الأخرى.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الارسال أو تقديم الطلب وسوف يتم دراسته من قبل الجهات المختصة.

شروط إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025

هناك العديد من الشروط السهلة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي لكي يستطيع المواطن العراقي اضافة الطفل الخاص به إلى البطاقة التموينية والاستفادة من جميع الخدمات التي تم تقديمها ومن ضمن هذه الشروط التالي: