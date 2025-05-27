نهائي حلم دوري ابطال اوروبا”.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان النهائـــي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع ليلة كروية استثنائية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، اللقاء يقام يوم السبت 31 مايو على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وسط ترقب عالمي كبير لهذه القمة الأوروبية.

باريس سان جيرمان يدخل النهائي بطموح تحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، بعد أن قدم مشوارًا قويًا في البطولة، وتجاوز عقبة أرسنال في نصف النهائي، أما إنتر ميلان، فيسعى لحصد اللقب الرابع في تاريخه، بعد عبوره العقبة الصعبة أمام برشلونة في مواجهة مثيرة.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية في الشرق الأوسط، كما تعرض عبر قنوات TNT Sports وDiscovery+ في أوروبا، ومن المتوقع أن يتابعها الملايين حول العالم.

تشكيلة قوية ومنافسة شرسة

يعتمد باريس سان جيرمان على مجموعة من اللاعبين المميزين، يتصدرهم النجم كيليان مبابي، إلى جانب خط وسط متوازن ودفاع صلب، بينما يعول إنتر ميلان على خبرة لاوتارو مارتينيز وقوة خط دفاعه المعروف بتنظيمه، التوقعات تشير إلى مواجهة متوازنة، حيث يتمتع الفريقان بإمكانيات كبيرة، يمتلك باريس سان جيرمان سرعة هجومية مرعبة، بينما يتميز إنتر ميلان بالتحكم والصلابة الدفاعية، اللقاء سيكون اختبارًا حاسمًا لمدربي الفريقين، حيث سيحاول كل منهما فرض أسلوبه منذ البداية، واستغلال الفرص القليلة التي قد تحسم اللقب.