تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان

تقدم قناة الفجر الجزائرية العديد من المسلسلات التاريخية التي لاقت بها شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حتى أن أبرز الأعمال الفنية مسلسل المؤسس عثمان، التي تقوم القناة ببث حلقاته يوم الخميس من كل أسبوع باللغة العربية، وعليه فإنه حاز على شعبية وشهرة هائلة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنك متابعة كل ما تقدمه قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، عقب القيام باستقبالها مباشرة، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة “النايل سات”.

ترددها “12645”.

استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية العرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها 11034.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة الفجر الجزائرية، بناءً على ما يلي:-