“الصراع يشتعل والتاريخ يكتب من جديد” اعرف دلوقتي موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان قبل ما تفوتك أقوى حلقة مصيرية في الموسم السادس!

يتصدر موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان محركات البحث، حيث يترقبها جمهور واسع من محبي الدراما التاريخية والإثارة، وتعد هذه الحلقة من أهم وأقوى حلقات الموسم السادس بل ومن أبرز الحلقات في مجريات القصة بالكامل نظرًا لما ستشهده من أحداث حاسمة وصراعات مصيرية داخلية وخارجية، ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، تزداد التوقعات حول ما ستؤول إليه الأحداث، حيث لم يتبق سوى حلقات قليلة على الختام، وسوف نأخذكم في جولة حول أبرز مفاجآت وتفاصيل الحلقة 193 المنتظرة، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم المؤسس عثمان.

موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان

تتضمن الحلقة 193 المنتظرة من قيامة عثمان أحداثًا مصيرية أبرزها عودة صوفيا المعروفة بالشيطانة الحمراء إلى الخداع والغدر، حيث تطعن حليمة التي ربتها لسنوات سعيًا للسلطة ونصرة كلاوديوس في مواجهة عثمان إذ يهرب الثنائي إلى القلعة لمحاولة منعه من السيطرة عليها، لكن يتدخل علاء لإنقاذ شقيقته، ويبقى السؤال: هل تنجو حليمة وتعود إلى والديها؟ هذا ما ستكشفه الحلقة القادمة، ومن المتوقع أن يتم عرضها يوم الأربعاء 28 مايو 2025 على قناة ATV التركية الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، و9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وكما تنشر مترجمة عبر الإنترنت بعد منتصف الليل، وتعاد مترجمة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 10 مساءً.

القنوات الناقلة لمتابعة الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان

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