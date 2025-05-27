استقبل الان تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة للمباراة الفاصلة في الدوري بين الاهلي وفاركو

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات قناة أون تايم سبورت تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، وتتميز بنقلها الحصري للمباريات المحلية والدولية، حيث تحظى القناة بمتابعة جماهيرية كبيرة بفضل محتواها الرياضي المميز، كما تقدم القناة استوديوهات تحليلية قوية تضم نخبة من نجوم الكرة والإعلام الرياضي.

إذا كنت من محبي كرة القدم وتبحث عن وسيلة لمتابعة مباريات الدوري المصري، كأس مصر، وبعض البطولات الأفريقية، فإن قناة أون تايم سبورت ستكون خيارك الأفضل، فهي تتميز بجودة عالية في البث وبتقنيات متقدمة تضمن تجربة مشاهدة ممتعة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2025

لتستمتع بمشاهدة جميع مبارياتك المفضلة بجودة عالية، إليك التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد على النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كل ما عليك فعله هو إدخال هذه البيانات في جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم البحث عن القنوات، وستظهر لك قناة OnTime Sports بكل سهولة

مميزات قناة OnTime Sports

القناة تقدم تغطية مباشرة وشاملة لأهم البطولات، تضم مجموعة متميزة من المحللين والإعلاميين، تتيح متابعة حصرية للمباريات المهمة، تقدم نشرات إخبارية رياضية يومية، كما أن القناة تهتم بجودة الصوت والصورة مما يجعلها من الخيارات المفضلة لعشاق الرياضة، إضافة إلى ذلك، تنقل الفعاليات الرياضية الكبرى مثل مباريات المنتخب المصري، وبعض مباريات دوري أبطال أفريقيا، وتعرض اخر مباريتين في الدوري المصري بين الاهلي وفاركو عليها ومباراة بيراميدز وسيراميكا وعليهم سيتم تحديد بطل الدوري المصري، مع تمنياتنا بمتابعة متميزة لجميع محبي الساحرة المستديرة في كل مكان.