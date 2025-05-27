كم ينزل للشخص الواحد بالضمان؟.. وزارة الموارد البشرية تنشر تفاصيل سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1446

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل سلم رواتب الضمان الاجتماعي، كما تم تفعيل خدمة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور ضمن قائمة الخدمات الالكترونيه وذلك حتى يتم تقدير قيمة الدعم الشهري بناء على عدد أفراد الأسرة ومقارنة بالحد المانع، حيث توفر الحاسبة قيمة تقريبية للدعم وبناء عليه يتم توزيع الأولويات والمتطلبات والاحتياجات، ومن خلال المقال التالي نوضح خطوات استخدام تلك الحاسبة الذكية.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1446

فيما يلي نوضح تفاصيل سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1446 بعد التعديل والذي من خلاله يمكن معرفة قيمة الراتب الشهري للفرد المستقل، حيث يحصل المستفيد شهريا إلى 1320 ريال سعودي بالإضافة إلى 84 ريال سعودي دعم الغذاء و 72 ريال سعودي دعم الكهرباء، وفيما يلي نوضح راتب الأسر المستفيدة:

وتحصل الأسرة السعودية المكونة من فردين وهم رب الأسرة وأحد التابعين أو رب الأسرة والزوجة على راتب الضمان بقيمة 1980 ريال سعودي بالإضافة إلى 168 ريال سعودي دعم الغذاء و 89 دعم الكهرباء.

تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على راتب 2640 ريال سعودي.

تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 3300 ريال سعودي.

تحصل الأسرة المكونة من خمس أفراد على 3960 ريال سعودي

4620 ريال سعودي هو راتب الأسرة السعودية المكونة من سته أفراد.

حاسبة الضمان الاجتماعي

يتمكن الحاصلين على أهلية برنامج الضمان الاجتماعي من استخدام الحاسبة الالكترونيه التي تقدم نتائج تقريبية في حال تدوين البيانات الشخصية للمستفيد بشكل دقيق، وذلك على النحو التالي: