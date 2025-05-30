حالـــــا.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 اون لاين “برقمك الوطني عبر موقع البنك” بدون زيارة الفرع

مازال بنك الخرطوم يواصل أداؤه المتميز لدعم الاقتصاد وذلك من خلال تقديم عدة خدمات متطورة مصرفية ومن أبرز تلك الخدمات المقدمة من البنك إمكانية فتح حساب بشكل أونلاين وهذا الأمر يسهل الإجراءات على المواطنين حيث يمكن الاستعلام عبر الرقم الوطني ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على خطوات فتح الحساب.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكنك فتح حساب ببنك الخرطوم بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الخرطوم.

ثم قم بتعبئة الخانات بالبيانات الخاصة بك.

بعدها قم برفع جميع المستندات التي يطلبها الموقع مثل بطاقة هويتك الوطنية وجواز السفر الخاص بالمغتربين ويشترط تقديم عنوان للسكن ومجموعة من المستندات يتم تحديدها وفقا لنوع الحساب الذي ستقوم بفتحه.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات قم بمراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم انقر على زر إرسال الطلب.

شروط فتح الحساب ببنك الخرطوم

قام بنك الخرطوم بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم فتح حساب ببنك الخرطوم: