دلعي طفلك واستقبل تردد قناة وناسة على النايل سات لاستقبال اجمل الاغاني للاطفال

قناة وناسة تعتبر من أبرز القنوات الفنية والترفيهية في الوطن العربي، حيث تعنى بتقديم أحدث الأغاني والكليبات العربية والخليجية، بالإضافة إلى البرامج الشبابية التي تستهدف جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات العمرية، وقد نجحت القناة في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة منذ انطلاقها بفضل محتواها العصري والمواكب للذوق العام، وفي هذا المقال نقدم لك التردد الجديد لقناة وناسة وكيفية استقبالها على جهازك.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تبث قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وقد تم تحديث ترددها مؤخراً لتحسين البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمستخدمين، وفيما يلي بيانات التردد الجديد:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات، الجودة: HD

وناسة تشغل طفلك في بيتك

تقدم قناة وناسة كثير من الأغاني المصورة الحديثة والقديمة، وتهتم بشكل خاص بالأغنية الخليجية، حيث تعرض أحدث أعمال الفنانين من السعودية والكويت والإمارات وغيرها، كما تبث القناة حفلات ومقاطع حصرية من إنتاج “روتانا” والفنان راشد الماجد، الذي يعد من مؤسسي القناة، بالإضافة إلى ذلك تعرض برامج منوعة مثل “وناسة تايم” و”أغاني وذكريات” التي تستعرض أبرز الأغاني في فترات زمنية مختلفة.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة وناسة إلى قائمة قنواتك، ابدأ بالدخول إلى إعدادات الرسيفر، ثم اختر “تركيب” أو “Installation”، بعد ذلك انتقل إلى “إدخال التردد اليدوي”، أدخل البيانات المذكورة أعلاه بدقة، ثم اضغط على “بحث”، بعد انتهاء البحث احفظ القنوات الجديدة، وستظهر قناة وناسة ضمن القائمة، لتستمتع بأحدث الأغاني والبرامج الترفيهية على مدار الساعة.