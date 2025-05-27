راح الارنب ما سمع كلمه امه تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تربوي وترفيهي هادف يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والأخلاق بأسلوب ممتع، وقد نجحت القناة منذ انطلاقها في جذب اهتمام ملايين العائلات بفضل أناشيدها التعليمية وبرامجها الشيقة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وفيما يلي نقدم لك التردد الجديد لقناة طيور الجنة وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال بسهولة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

قناة طيور الجنة تبث عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية وبدون تشويش، وقد تم تحديث ترددها مؤخرًا لضمان تحسين جودة الصورة والصوت، إليك بيانات التردد الحالية:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات، الجودة: SD/HD

أشهر البرامج والأناشيد على قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد في تنمية الطفل لغويا وسلوكيا، ومن أبرز ما يعرض على القناة برنامج “عمو خالد”، وأناشيد “الطيور الصغيرة”، وبرنامج “رياض الجنة”، إلى جانب الأناشيد التعليمية التي تقدم الأرقام والحروف والمفاهيم الدينية بطريقة محببة وسهلة للأطفال، كما تُعرض فقرات تفاعلية تشجع الأطفال على التفكير والتعبير.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

لتتمكن من مشاهدة قناة طيور الجنة على جهازك، قم بالدخول إلى قائمة “التركيب”، ثم اختر “إدخال تردد يدوي”، أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة، ثم اضغط على “بحث”، وبعد انتهاء البحث احفظ القنوات الجديدة، وستظهر قناة طيور الجنة في القائمة، استمتع بمحتواها الهادف الذي يناسب الأطفال ويطمئن له الأهل، بهذا نكون قد قدمنا لك تردد قناة طيور الجنة وكل ما تحتاج لمعرفته عن محتواها المميز وكيفية استقبالها بكل سهولة على جهازك.