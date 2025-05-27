Tour Al jana تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية وخطوات تثبيتهـــــا

يعد تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها وقناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال المتميزة والتي ما زالت محتفظة بتقدمها منذ موعد تأسيسها فقد مر على تأسيس هذه القناة عدة سنوات ومازالت منافسة لكل قنوات الأطفال، فهي تقدم محتوى متميز ومفضل لكثير من الأطفال ويمكن تنزيل تلك القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات أو النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية

يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة من خلال ترددها عبر النايل سات وهو:

التردد هو 11315.

معدل استقطاب طيور الجنة هو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

ويمكن تنزيل القناة عبر عرب سات من خلال تلك البيانات:

التردد هو 11881.

ومعدل الاستقطاب هو أفقي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة طيور الجنه عبر يوتلساب

وبالنسبة لتردد قناة طيور الجنه عبر القمر الصناعي يوتلساب فهو:

التردد هو 11393.

ومعدل الاستقطاب فهو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة طيور الجنه عبر قمر هوت بيرد

وأما تردد القناة على هوت بيرد فهو:

التردد هو 11317.

ومعدل استقطاب القناة هو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

خطوات ضبط القناة على الريسفر

يمكن تنزيل القناة عبر الريسفر من خلال تلك الخطوات: