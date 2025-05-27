فور ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، يترقب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الابتدائي في مصر، وخاصة في محافظة القاهرة، إعلان نتائجهم، حيث تتواصل أعمال التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025

أشارت مصادر تعليمية إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة جارية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، ليتم بعدها اعتماد النتائج وإعلانها رسميًا عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي فور إعلانها رسميًا من خلال الخطوات التالية:

أولا ييتم الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

تحديد المرحلة الدراسية (المرحلة الابتدائية).

اختيار الصف الثالث الابتدائي.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات في جميع المواد الدراسية.

كما سيتم إعلان النتيجة في المدارس فور اعتمادها رسميًا.

بالإضافة إلى النشر الإلكتروني، سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي في المدارس فور اعتمادها رسميًا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور مراجعة النتائج والتقديرات بشكل مباشر.

توزيع درجات الصف الثالث الابتدائي الفصل الثاني 2025

يعتمد تقييم الطلاب في الصف الثالث الابتدائي على نظام متكامل يشمل: