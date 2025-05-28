رسميا.. موعد امتحان الشهادة السودانية 2025/2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم السودانية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان الشهادة السودانية 2025/2024 حيث تواصل المديريات التعليمية جهودها في تجهيز اللجان الامتحانية للتأهب والاستعداد لخوض الامتحانات التي من المقرر انعقادها في 29 يونيو القادم، ولقد تم تأجيل الامتحانات لضمان استعداد المدارس بعد تأثرها الشديد بالحروب التي اندلعت في السودان مؤخراً، وعلى الرغم من ذلك قرر الوزير التهامي زين تأخيرها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد.

موعد امتحان الشهادة السودانية 2025/2024

كشفت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم موعد امتحان الشهادة السودانية 2025/2024 بشكل رسمي، فمن المحدد أن تنطلق أول أيام الاختبارات في يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2025، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السودان، والجدير بالذكر أن الوزير ناشد أولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر مؤكداً أن كافة الإدارات التعليمية تواصل ساعات عملها لتوفير بيئة متكاملة للطلاب.

اعتماد جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2025

أرسلت وزارة التربية والتعليم السودانية خطابات رسمية موجهة إلى الإدارات التعليمية بكافة الولايات السودانية تضمن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024-2025، والتي تم اعتمادها بشكل رسمي من قِبل الوزير، وبحسب ما جاء نذكر لكم تفاصيل الجدول: