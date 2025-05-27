استقبلها بإشارة فائقة تردد قناة atv التركية الجديد الناقلة لمسلسل عثمان

تعد قناة atv التركية واحدة من أبرز القنوات التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، خاصة لعشاق الدراما التركية، حيث تعرض القناة باقة مميزة من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل “قيامة عثمان” و”الأب الروحي”، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن تردد القناة لمتابعة محتواها المميز بجودة عالية وبدون تقطيع، وفيما يلي نوضح لك التردد الجديد وكيفية ضبط القناة على جهازك.

تردد قناة atv التركية على النايل سات

حتى الآن، قناة atv لا تبث بشكل رسمي على القمر الصناعي نايل سات، ولكن يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي تركسات، وهو ما يتطلب توجيه الطبق نحو الاتجاه الصحيح، أما التردد الحالي لاستقبال القناة فهو كالتالي:

التردد: 11628، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، القمر الصناعي: تركسات، الجودة: HD

أشهر البرامج والمسلسلات على قناة atv

تشتهر قناة atv بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الدراما والإثارة والتشويق، ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها القناة حاليًا مسلسل “قيامة عثمان” الذي يُعرض أسبوعيًا ويجذب ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مسلسلات اجتماعية وتاريخية أخرى مثل “العهد” و”حب أعمى”، كما تقدم القناة أيضًا بعض البرامج الترفيهية والمنوعة التي تضيف طابعًا مختلفًا لمحتواها العام

كيفية ضبط قناة atv على جهاز الاستقبال

لتتمكن من مشاهدة قناة atv التركية، قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال، اختر “تركيب”، ثم “إدخال يدوي”، أضف التردد المذكور أعلاه، احفظ البيانات، ثم قم بعمل بحث يدوي للقنوات، بعد الانتهاء من البحث ستجد القناة ضمن قائمة القنوات الجديدة، فقط تأكد من توجيه الطبق نحو القمر تركسات بشكل دقيق للحصول على إشارة قوية وواضحة، بهذا تكون قد تعرفت على تردد قناة atv التركية وأهم ما تقدمه من برامج ومسلسلات تجذب الملايين من المتابعين في الوطن العربي مع تمنياتنا بمتابعة جيدة لجميع محبي الدراما التاريخية التركية.